Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık M.İ., 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.İ. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı grubunda yer aldığını, örgütsel derslere katıldığını ve İzmir Balçova'daki polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak için örgütsel toplantılar düzenlediğini, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığını, DEAŞ içerisinde aktif faaliyette bulunduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini belirterek, M.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

M.İ. ise savunmasında DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgütle bağlantım yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
