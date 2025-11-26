Haberler

Adana'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 12 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da, 'uyuyan hücre' oldukları belirlenen 12 kişi terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Suriye'deki savaş bölgelerinde faaliyet gösterdikleri ve örgüte eleman temin ettikleri tespit edildi.

-ADANA'da 'uyuyan hücre' oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlarda terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir süre önce terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda yakalanan bir şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kod adları belirlenen 6'sı yabancı uyruklu 12 kişinin kimliğini tespit etti. 'Uyuyan hücre' olduğu saptanan şüphelilerin bazılarının Suriye'deki savaş bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü, bazılarının da örgüte eleman temin ettiği belirlendi. Bu tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramada; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, sorgularının sürdüğü bildirildi.

Haber : Anıl ATAR- Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Ekipler silahlı şahsı ikna etmeye çalışıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i şehit fotoğraflarıyla karşıladı

CHP'li vekiller bütçe görüşmelerinde Bakan Güler'i böyle karşıladı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
500 dolarlık depo, 7.5 milyon dolarlık servet çıkardı

500 dolara depo aldı, bir anda servet sahibi oldu
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.