Adana'da Açık Damper Köprüye Çarptı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde damperi açık kalan kamyon köprüye çarptı.
Cemalpaşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine ait kamyonun açık kalan damperi, hızlı tren hattı projesi kapsamında yapılan köprüye çarparak sıkıştı.
Polis ekiplerince ulaşıma kapanan yolda, kamyonun vinç ve iş makineleri yardımıyla çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Yaralananın olmadığı kaza sonucu köprüde oluşan hasarla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA