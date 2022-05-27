Adana'da Çukurova'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı - Haberler

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Adana'da Çukurova'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da Çukurova'nın yöresel lezzetleri tanıtıldı

Adana'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ile şalgam ve meyan şerbetinin tanıtımı yapıldı.

Adana'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel yemekler ile şalgam ve meyan şerbetinin tanıtımı yapıldı.

Vali Süleyman Elban, Adana Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen Adana menüsü tanıtımı ve tadımı etkinliğinde, şehrin gastronomi şöleninin neredeyse her gün, her ev ve lokantada yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğü ve himayelerinde kutlanan haftada kentin yöresel tatlarını tanıtmak istediklerini belirten Elban, "Adana'nın mutfak çeşitliliği o kadar fazla ki bu menüyü oluşturmakta gerçekten çok zorlandık. Çünkü o kadar çeşit içinden eleyip de bir öğüne menü oluşturmak Adana'da gerçekten en güç işlerden biri. Dolayısıyla en çok bilinen yöresel yemeklerimizden arkadaşlarımız özel menü hazırladılar." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Emre Duru da kentin kendine has yemek kültürüne sahip birçok medeniyete ev sahipliği yaptığına dikkati çekti.

Programda yüksük çorbası, Adana kol böreği, mercimekli köfte, sarımsaklı köfte, tahinli turp salatası eşliğinde Adana içli köfte, Adana kebabı, halka tatlı, taş kadayıfı, şalgam, meyan kökü şerbetinin tanıtımı ve tadımı yapıldı.

Etkinlikte ayrıca AB tarafından finanse edilen "Adana'nın Kültürel Mirası: Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemek Kültürünün Ortaya Çıkarılması Projesi" çerçevesinde düzenlenen yemek kurslarında başarılı olanlara sertifika verildi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Arkeoloji Müzesi, Yemek Tarifi, Adana, Türk, Güncel, Haberler

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