Adana'da Çöp Kamyonu Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
Adana'nın Karaisalı ilçesinde park halindeki bir çöp toplama kamyonu bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü, ancak araçta hasar oluştu.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde alev alan çöp toplama kamyonu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
İlçe mezarlığı yanında park halinde bulunan Karaisalı Belediyesine ait araç, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çöp toplama kamyonunda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel