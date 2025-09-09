Adana'da Çöp Atma Tartışmasında Darbede Bulunanlar Gözaltına Alındı

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Adana'da apartmanın 2'nci katından sokağa çöp atan Y.Ö. ile oğlu S.Ö.'nün, kendilerine tepki gösteren belediye temizlik işçisi Ulaş A.'yı darbettikleri anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Y.Ö. ile oğlu S.Ö.'nün motosikletle çöp aracının arkasına yaklaşmaları, Ulaş A., ile tartışmaları ve onu darp anları yer aldı.

