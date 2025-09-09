Haberler

Adana'da Çöp Atma Tartışmasında Darbede Bulunanlar Gözaltına Alındı

Adana'da, apartmanlarının 2'nci katından sokağa çöp atan Y.Ö. ve oğlu S.Ö., buna tepki gösteren belediye temizlik işçisi Ulaş A.'yı darp etti. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

Adana'da apartmanın 2'nci katından sokağa çöp atan Y.Ö. ile oğlu S.Ö.'nün, kendilerine tepki gösteren belediye temizlik işçisi Ulaş A.'yı darbettikleri anların araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Y.Ö. ile oğlu S.Ö.'nün motosikletle çöp aracının arkasına yaklaşmaları, Ulaş A., ile tartışmaları ve onu darp anları yer aldı.

Haber: Yusuf YILDIZ Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
