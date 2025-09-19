Adana'da Çocuklara Sopayla Saldıran Şahıs Tutuklandı

ADANA'da sokakta oynarken gürültü yaptıkları gerekçesiyle H.G. (6) ve ağabeyi B.G.'yi (10) tahta sopayla darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Cebrail Tekin (52), tutuklandı.

Olay, 17 Eylül'de akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan çocukların sesinden rahatsız olan Cebrail Tekin, uyardığı H.G.'nin ayağına tahta sopayla vurdu. Durumu fark eden ağabeyi B.G., bisikletle yanına gittiği Tekin'e tepki gösterdi. Bunun üzerine Tekin, B.G.'yi de sopayla darbetti. Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtarıldı. Kardeşlerinin çığlıklarını duyup, sokağa çıkan ağabeyleri F.G. (18) de Cebrail Tekin'i darbetti. Mahalleli araya girip, tarafları ayırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocukların ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan Cebrail Tekin, Köprübaşı Polis Merkezi'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ailenin itirazı üzerine Tekin, yeniden gözaltına alındı. İfadesinde, çocukların sesinden rahatsız olduğunu, uyarmak için dışarı çıktığını belirten Tekin, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,