Adana'da Çocuğa Şiddet Anları Güvenlik Kamerasında

ADANA'da bir kişinin, kızı olduğu değerlendirilen 5 yaşlarındaki çocuğu, başını otomobilin arkasına çarptıktan sonra yere fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Yanında eşi olduğu değerlendirilen kadın ve küçük yaşlarda 3 çocukla yürüyen erkek, ara sokağa girdi. Bu sırada çocuklardan biri gruptan uzaklaştı. Sinirlenen erkek, çocuğun başını otomobilin arkasına çarptı. Bu kişi daha sonra küçük çocuğu boynundan tutup kaldırarak yere fırlattı. Şüpheli, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi darbettiği çocuğu elinden tutarak, yanındakilerle yürümeye devam etti. Yaşananlar çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.