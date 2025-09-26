Adana'da Cinayete İlişkin 7 Sanığa Hapis Talebi

Adana'da bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu, 1'i firari 7 sanık hakkında değişen oranlarda hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta, Saltık Buğra Keçebaş'ı (45) evinin otoparkında bulunan aracına bindiği sırada tabancayla öldürdüğü iddiasıyla 12 Şubat'ta tutuklanan Mehmet Ali K. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen tutuklu Mehmet Ulaş Y, Rahmi U, tutuksuz Ömer Can K, Aziz G. ile Yusuf A, firari Burak I. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Mehmet Ali K'nin plakasız motosikletle arasında husumet bulunan Saltık Buğra Keçebaş'ın ikametinin yakınına gittiği aktarıldı.

Evin önünde bekleyen Mehmet Ali K'nin, bir süre sonra dışarı çıkan Saltık Buğra Keçebaş'a elindeki silahla ateş ederek öldürdüğü ve ardından motosikletle olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Sanıklar Mehmet Ulaş Y, Rahmi U, tutuksuz Ömer Can K, Aziz G. ile Yusuf A, firari Burak I'nın, katil zanlısı Mehmet Ali K'nin eylemi sonrasında İstanbul'a kaçmasına yardım ettikleri belirtildi.

İddianamede, Mehmet Ali K'nin Burak I'nın azmettirmesi neticesinde Saltık Buğra Keçebaş'ı öldürdüğü kanaatine varıldığı anlatıldı.

Olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntüleri ve tüm dosya kapsamında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerinin anlaşıldığı kaydedilen iddianamede, Mehmet Ali K'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, Burak I'nın "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet, Rahmi U, Mehmet Ulaş Y, Yusuf A, Aziz G. ve Ömer Can K'nin ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10'ar yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta Saltık Buğra Keçebaş, otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Keçebaş'ın 5 yıldır şoförlüğünü yapan zanlı Mehmet Ali K. İstanbul'da yakalanıp Adana'ya getirilmişti.

Öte yandan cinayete azmettiricisi olduğu öne sürülen Burak I. olay sonrası firar etmiş, Mehmet Ali K'nin eylemi sonrasında kaçmasına yardım ettikleri iddia edilen Rahmi U, Mehmet Ulaş Y, Yusuf A, Aziz G. ve Ömer Can K. polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Mehmet Ali K. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen Mehmet Ulaş Y, Rahmi U. 12 Şubat'ta nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, Ömer Can K, Aziz G. ile Yusuf A. ise serbest bırakılmıştı.