Adana'da çalıştığı iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda öldü

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Adana'da PVC ustası Yusuf Çelik'i (39) öldüren şüphelilerin H.H. (15) ve L.A. (15) olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde saklandıkları adreslerde gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Suça sürüklenen çocuklar ifadelerinde, Yusuf Çelik'in bir süre önce kendilerine küfrettiği için cinayeti işlediklerini söyledi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Yusuf YILDIZ- Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı