Adana'da Cinayet Davası Sürüyor: 18 Sanık Yargılanıyor

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Adana'da sokakta tabancayla öldürülen İbrahim Taşkıran'ın davasında biri tutuklu 18 sanığın yargı süreci devam ediyor. Tanıkların ifadeleri ile sanıkların savunmaları mahkemeye taşındı.

Adana'da bir kişinin sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu, 2'si firari 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Öldürülen İbrahim Taşkıran'ın kızı ve müşteki Sultan Taşkıran, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Maktul İbrahim Taşkıran benim babam olur. Olayı bizzat görmedim. Sanıklardan şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum." dedi.

Sanık Fetullah B. ise savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürüp beraatini talep etti.

Sanık Hasan O. da cinayetle bir ilgisinin olmadığını iddia ederek,"Öldürülen İbrahim Taşkıran ile aramızda husumet bulunmamaktadır. Kimseye silahla temin etmedim. Cinayeti görmedim. Beraat talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Azad Y. ve Halil K. hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına, Taşkıran'a tabancayla ateş edenin Fetullah B. olup olmadığının tespitine yönelik raporun beklenmesine karar verip duruşmayı erteledi.

İbrahim Taşkıran, 1 Eylül 2023'te Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde yürürken tabancayla açılan ateş sonucu yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin 18 sanık hakkında çeşitli miktarlarda hapis cezası istenen iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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