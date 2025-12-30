Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişinin evinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Toros Mahallesi'nde 28 Aralık'ta Veli Arslandağ'ın (21) evinin önünde tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, gözaltında bulunan cinayet zanlısı Fatih B'nin (29) kız arkadaşı Büşra K. (23), arkadaşları Ömer Faruk K. (26) ve Barış Y. (21) ile otomobille olay yerine gittiği, Arslandağ'ı tabancayla yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla araca taşıyıp özel hastaneye kaldırdıkları öğrenildi.

Fatih B'nin daha sonra arkadaşı Engin D. (40) tarafından başka araçla hastanenin yakınından alındığı ve polis ekiplerince merkez Sarıçam ilçesinde aracın önü kesilerek yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, Veli Arslandağ'ın arkadaşlarıyla 4 ay önce Fatih B'yi darbettiği ve bu nedenle aralarında husumet oluştuğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Toros Mahallesi'nde 28 Aralık'ta gece saatlerinde Fatih B. tarafından tabancayla vurulan Veli Arslandağ, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekipleri, cinayet zanlısı Fatih B. ile arkadaşları Büşra K, Ömer Faruk K, Barış Y. ve Engin D'yi gözaltına almıştı.