Adana'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan iki orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangınlara 6 arazöz ve 58 personel müdahale etti ve kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı.

Cumhurlu Mahallesi ve Obrukbaşı mevkisinde, henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iki noktada çıkan yangına müdahale etti.

Ekiplerin, 6 arazöz ve 58 personelle müdahale ettiği iki yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

Her iki noktada soğutma çalışmaları sürüyor.