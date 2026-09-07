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Feke'de orman yangını kontrol altında

Feke'de orman yangını kontrol altında
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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Tenkerli Mahallesi Büyükdam mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile söndürme helikopterleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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