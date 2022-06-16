Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.??????? Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. AA / İsmihan Özgüven - Güncel Aladağ Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.