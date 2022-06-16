Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA - İsmihan Özgüven - Güncel
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Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.???????
Büyüksofulu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
AA / İsmihan Özgüven - Güncel