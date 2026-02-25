Adana'da Çiftçi, Sular Altında Kalan Bahçesine Kayıkla Ulaştı

ADANA'da bir çiftçi, sular altında kalan bahçesi ve serasına kayıkla ulaşıp, incelemelerde bulundu.

Kentte son haftalarda etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı. Tahliye nedeniyle Çukurova'da binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Narenciye bahçesi ve serası sular altında kalan bir çiftçi de motorlu kayıkla ulaştığı bahçesinde hasar tespiti yaptı. Zararının büyük olduğunu söyleyen çiftçi, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Haber: Yusuf YILDIZ - Serhat GÜLER Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı