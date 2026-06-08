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Adana'da gasp iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında dava açıldı

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Adana Yüreğir'de bir kişinin cep telefonunu zorla alan sanık hakkında 10 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık, suçlamaları kabul etmedi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sinanpaşa Mahallesi'nde 2 Aralık 2025'te Abdullah E'nin cep telefonunu zorla aldığı gerekçesiyle tutuklanan Azat E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın, akşam oğluyla sokakta yürüyen Abdullah E'den "bir arkadaşını arayacağı" bahanesiyle cep telefonu aldığı belirtildi.

İddianamede telefonunu geri isteyen müştekiyi bıçağını göstererek tehdit eden sanığın, "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Azat E'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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