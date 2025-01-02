Adana'da Cep Telefonu Çalan Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Feke ilçesinde bir fırın işletmecisinin cep telefonunun çalınması üzerine başlatılan çalışma sonucunda, şüpheli Z.D. yakalandı ve tutuklandı. Zanlının çaldığı telefonu Kozan'da sattığı belirlendi.
Adana'nın Feke ilçesinde cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçede fırın işleten bir kişi, iş yerindeki cep telefonunun çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonu çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.
Şüpheli Z.D. adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının çaldığı cep telefonunu Kozan'da sattığı belirlendi.
Aynı suçtan kaydı bulunan Z.D. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.