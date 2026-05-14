Adana'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
Adana İmamoğlu ilçesinde bir cep telefonu tamircisinin arızalı bir cihazı kontrol ederken bataryasının patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi. O anlar tamircinin panik yaşaması ve çevresindeki insanların tepkileriyle birlikte görüntülendi.
İmamoğlu ilçesinde cep telefonu tamircisi Ersan Sert, müşterisinin getirdiği arızalı telefonu şarja taktı.
Tamirci telefonu kontrol ettiği sırada cihazın bataryası bir anda patladı.
Kısa süreli panik yaşayan tamirci, masanın üzerindeki telefonu alıp yere attı.
Kayıtlarda, iş yerinde bulunanların panik yaşaması ve tamircinin patlayan telefona müdahalesi de yer alıyor.