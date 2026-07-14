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2 çocuğunun annesini kıskançlık krizine girince bıçaklamış

2 çocuğunun annesini kıskançlık krizine girince bıçaklamış
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Adana'da eşi Khatice Cami'yi çekiçle vurup boynundan bıçaklayan Davud Ghulami, saklandığı barakada yakalandı. Sorgusunda bir anlık öfkeyle saldırdığını söyledi.

ADANA'da, 2 çocuğunun annesi Khatice Cami'yi (38) çekiçle başına vurup boynundan bıçakla yaralayan Davud Ghulami (43), saklandığı barakada yakalandı. Ghulami'nin sorgusunda, "Olay günü tartıştık, evden çıkmak isteyince sinirlendim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Olay, 12 Temmuz sabahı, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Afganistan uyruklu Davud Ghulami, 2 çocuğunun annesi Khatice Cami ile tartıştı. Tartışma, kavgaya dönüştü, Khatice Cami evden çıkıp, kaçmak istedi. Davud Ghulami, koşup apartman girişinde yakaladığı kadının başına çekiçle vurup yere düşürdü ve boynundan bıçakladı. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Ağır yaralı Khatice Cami ise ihbarla adrese sevk edilen ekipler tarafından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BAŞKALARIYLA GÖRÜŞÜYORDU'

Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'ndan dolmuşa binerek, Yumurtalık ilçesine kaçtığını tespit etti. İlçeye giden ekipler, şüpheliyi saklandığı barakaya yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Davud Ghulami'nin, sorgusunda, kendisini aldattığını düşündüğü eşine dair, "Sürekli dışarı çıkıp, başkalarıyla görüşüyordu. Olay günü tartıştık, evden çıkmak isteyince sinirlendim. Bir anlık öfkeyle dövdüm, ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davud Ghulami, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sağlık durumu ağır olan Khatice Cami'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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