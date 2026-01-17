Yol kenarında çıkan yangın, ormana sıçradı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Göller Yolu mevkisinde bulunan Eskimantaş Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.