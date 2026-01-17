Haberler

Yol kenarında çıkan yangın, ormana sıçradı

Yol kenarında çıkan yangın, ormana sıçradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Göller Yolu mevkisinde bulunan Eskimantaş Mahallesi'nde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki çalılık alanda çıkan yangın, kısa sürede ormana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı

Bir devrin sonu! 33 yıllık serüven sessiz sedasız bitti
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndaki oyuncular hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyor

Hayatlarında ilk defa kar görmenin şaşkınlığını yaşıyorlar
Mağdurların çoğu Türk! 300 milyon Euro'luk banka soygununda hırsızlardan akılalmaz tuzak

Mağdurların çoğu Türk! Dev banka soygununda akılalmaz tuzak
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz