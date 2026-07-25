Adana'da boğulma vakalarına karşı sulama kanallarında denetim yapıldı

Adana'da polis ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma vakalarına karşı denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, serinlemek için sulama kanallarına giren çocuk ve gençlerin boğulmalarını engellemek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, sulama kanalları çevresinde denetim yaparak yüzen çocuk ve gençleri kıyıya çıkarıp boğulma tehlikesine karşı uyardı.

Ekipteki bir polis memuru, sulama kanallarındaki tehlikeye dikkati çekerek, çocuk ve gençlere, "Bizim için değerlisiniz, genç yaşta vefat etmeyin. Annenizi, babanızı üzmeyin. Bu konuda sulama kanallarına girenleri de uyarmanızı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ayrıca ekipler, sulama kanallarındaki tehlikeleri içeren ve boğulmalarda uygulanacak ilk yardım konusunda bilgilendirmeler bulunan broşürler dağıttı.

Daha sonra ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı'ndaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında yüzenleri dronla belirleyip cihaz üzerindeki ses sistemiyle, "Lütfen can güvenliğiniz için sulama kanallarından uzak durun." ikazında bulundu.

Öte yandan, sulama kanallarında yüzen 7 kişiye, 3 bin 796'şar lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA