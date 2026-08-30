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Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Baldızını Vurdu

Boşanma Aşamasındaki Eşini ve Baldızını Vurdu
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Yusuf A., boşanma aşamasındaki eşi Asya A. ve baldızı Medine G.'yi tabancayla yaralayıp motosikletle kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Asya A. Adana'ya sevk edildi; polis zanlıyı arıyor.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını tabancayla yaraladı.

Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda Yusuf A. (32) önce eşi Asya A'ya (25) sonra da baldızı Medine G'ye (16) tabancayla ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan iki kardeş, sağlık personelince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Asya A. ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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