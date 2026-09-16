Adana'da bir kadının yaralandığı kavgaya ilişkin 2 sanığa hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle yaralandığı kavgaya ilişkin tutuklanan 2 sanıktan biri 10 yıl 10 ay, diğeri 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar E.Ç. (31) ve R.A. (24) ile müşteki Sevda K. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanıklardan E.Ç. ile müşteki Sevda K'nin ailesi arasında husumet bulunduğunu belirtti.

E.Ç. ve R.A'nın 20 Nisan 2025'te Sevda K'nin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinin önüne gittiklerini anlatan savcı, sanıklar ile aile üyeleri arasında kavga çıktığını ifade etti.

E.Ç'nin yönlendirmesi ve azmettirmesiyle R.A'nın av tüfeğiyle Sevda K'ye 2 el ateş ettiğini anlatan savcı, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.Ç, müşteki Sevda K'nin ailesi ile aralarında uzun yıllara dayanan husumet bulunduğunu belirterek, "Sevda K. ve ailesi mahallede yaşanan tüm kötü olaylardan sonra bana ve aileme iftira atıyorlardı. Hatta kendi çıkardıkları olayların sorumlusu olarak bizi hedef gösteriyorlardı. Bunlara rağmen kendilerinden uzak durduk. Olay günü kesinlikle müştekinin evinin önüne gitmedim. R.A'ya ateş etmesi için talimat vermedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanık R.A. da müşteki Sevda K'yi kendisinin yaralamadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Müşteki Sevda K. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sabıkalı geçmişini de dikkate alarak sanık E.Ç'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay, R.A'yı ise 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA