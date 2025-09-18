Adana'da Bin Kişilik Kız Öğrenci Yurdu İnşaatı Başladı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Sarıçam ilçesinde yapımı süren bin kişilik kız öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Köşger, merkez Sarıçam ilçesinde yapımı süren bin kişilik kız öğrenci yurdu inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu ve Toroslar Kız Öğrenci Yurdu'nu da ziyaret eden Köşger, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda yurt kapasitesini artırmaya yönelik projelerin hız kazandığını söyledi.

Sarıçam ilçesinde yapımı süren bin kişilik kız öğrenci yurduna ilişkin bilgi veren Köşger, şunları kaydetti:

"Yurdumuz, 1 milyar 190 milyon lira bedelle yapılacak ve kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacaktır. Bu yatırım hem Adana'nın eğitim altyapısını güçlendirecek hem de öğrencilerimize modern ve güvenli yaşam alanları sunacaktır. Bu adım, sadece bugünün değil, geleceğin Adana'sını inşa etme yolunda atılmış güçlü bir adımdır."

Eğitime yapılan yatırımların ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Köşger, "Gençlerimizin çağın gereklerine uygun, fiziki şartları daha iyi okullarda eğitim görmeleri ve konforlu yurtlarda barınabilmeleri için son yıllarda önemli projeler hayata geçirildi. Yeni yurt projemiz de bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Bu değerli yatırımın ilimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Adana'nın öğrenci dostu bir şehir olmaya devam edeceğini dile getiren Köşger, şunları kaydetti:

"Bu dev yatırım, gençlerimizin eğitim hayatına güç katarken Adana'yı Türkiye'nin en güçlü öğrenci şehirlerinden biri yapma hedefimize katkı sağlayacaktır. Şehrimizde yurt sorunu bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin huzuru, güvenliği ve konforu her şeyden önce gelmektedir."

Köşger'in ziyaretlerine Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da eşlik etti.