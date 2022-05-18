Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı - Haberler

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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Fazlı Meto Bulvarı'ndaki çocuk parkında E.Y. (16) kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Çukurova, Adana, Güncel, Haberler

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