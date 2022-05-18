Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı - Haberler

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bıçaklı saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Fazlı Meto Bulvarı'ndaki çocuk parkında E.Y. (16) kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Mutlu Güney - Güncel