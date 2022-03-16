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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bülent Angın Bulvarı'nda yürüyen M.C. (16), kimliği belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

M.C'yi kolundan yaralayan saldırgan daha sonra bölgeden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, M.C'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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