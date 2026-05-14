Adana'da Kuzeni Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Genç

Adana'da Ahmet Zerzur, tartıştığı kuzeni H.Z. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da Ahmet Zerzur (21), tartıştığı kuzeni H.Z. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Zerzur ile kuzeni H.Z. arasında sokakta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada H.Z., Ahmet Zerzur'u bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet Zerzur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zerzur'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli H.Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
