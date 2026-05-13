Haberler

Adana'da kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir parkta çıkan kavga sonucunda M.O'yu bıçakla ağır yaralayan M.K. hakkında 16 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Olayın detayları ve sanığın ifadeleri ile yargılama süreci ilerleyecek.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Reşatbey Mahallesi Sanatçılar Parkı'nda 16 Ekim 2025'te M.O'nun (35) bıçakla ağır yaraladığı kavganın ardından tutuklanan M.K. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü alkollü şekilde parka giden M.K'nin, bankta oturan M.O'nun yanında telefonla konuşurken küfür ettiği belirtildi.

M.O'nun sanığı uyarması üzerine ikili arasında kavga çıktığı anlatılan iddianamede, müştekiyi darbedip bıçakla yaralayan M.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 9 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

???????

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Havza'da sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Savaş alanı gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 milyon dolar bağış yaptığı fenomenle buluştu, olay çıktı

2 milyon dolar harcayan abonesi fenomene hayatının şokunu yaşattı!
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'e giderken 'Maduro eşofmanı' giydi! Tepkiler peş peşe geldi

Rubio’dan Çin’de olay yaratan tercih! Kıyafeti tepki topladı
Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Eşekle kaçan hırsıza verilen cezanın gerekçesi açıklandı
İran'dan uluslararası topluma çağrı: Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun

Tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak

Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler

Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
Telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, 14 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Artık kimsenin canını yakamayacaklar