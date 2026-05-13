Adana'da kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığa dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 16 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Reşatbey Mahallesi Sanatçılar Parkı'nda 16 Ekim 2025'te M.O'nun (35) bıçakla ağır yaraladığı kavganın ardından tutuklanan M.K. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü alkollü şekilde parka giden M.K'nin, bankta oturan M.O'nun yanında telefonla konuşurken küfür ettiği belirtildi.

M.O'nun sanığı uyarması üzerine ikili arasında kavga çıktığı anlatılan iddianamede, müştekiyi darbedip bıçakla yaralayan M.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 9 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

