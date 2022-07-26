Adana'da bıçaklanan kişi ağır yaralandı
AA - Ömer Yıldız - Güncel
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Adana'da sırtından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da sırtından bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde C.İ'nin, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle yaşadığı tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında sırtından bıçaklanan C.İ. yaralandı, şüpheli olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralandığı belirlenen C.İ, götürüldüğü özel hastanedeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
AA / Ömer Yıldız - Güncel