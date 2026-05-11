Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 6 yıl 10,5 ay hapis

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaralayan sanık M.Y., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. M.Y., müşteki B.T.'nin kendisine iftira attığını savunarak beraatini talep etti.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Y. ve müşteki B.T. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık ile müşteki B.T. arasında husumet bulunduğunu ve 19 Mayıs Mahallesi'nde 28 Ağustos 2025'te karşılaşan tarafların kavga ettiğini belirtti.

Savcı, çıkan kavga neticesinde B.T'yi bacak ve kalbinin alt kısmından bıçakla ağır yaralayan M.Y'nin olay yerinden motosikletle kaçtığını bildirerek sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.Y. müşteki B.T. ile aralarında husumet olduğunu belirterek, "Aramızda sorun olduğu doğrudur. Fakat B.T'yi ben yaralamadım. Kendisi bana iftira atmaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Müşteki B.T. ise sanıktan şikayetçi olduğunu beyan ederek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
