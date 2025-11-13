Haberler

Adana'da belediye nikah salonu önünde havaya ateş açan zanlı tutuklandı

Adana'da Çukurova Belediyesi nikah salonunun fotoğraf çekim sözleşmesiyle ilgili çıkan tartışma sırasında tabancayla havaya ateş eden ve kendisini de kazara hafif yaralayan şüpheli tutuklandı.

Belediye Evleri Mahallesi'ndeki Çukurova Belediyesinin nikah salonu önünde fotoğraf çekimi sözleşmesiyle ilgili Ersoy T, İlker D. ve Mehmet Veysel K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında silahla havaya ateş eden ve kendisini de kazara hafif şekilde yaralayan İlker D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ersoy T'nin şikayeti üzerine başlatılan çalışmanın ardından zanlı İlker D'yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Ekiplerce götürüldüğü 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İlker D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
