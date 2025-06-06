Adana'da Bayram Namazı Coşkusu

Adana'da Bayram Namazı Coşkusu
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Adana'da binlerce kişi, Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camii'nde bir araya geldi. Cami tamamen dolarken, içeri giremeyenler avluda saf tuttu.

ADANA'da camileri dolduran vatandaşlar, bayram namazı için saf tuttu.

Adana'da binlerce kişi, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camii'ne geldi. Kapalı alanı 20 bin kişilik olan cami, Kurban Bayramı namazı için gelen vatandaşlarca tamamen dolduruldu. İçeriye giremeyenler ise caminin açık alanı olan avlusunda yere serilen hasırların üzerinde saf tuttu. Vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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