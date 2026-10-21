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Adana'da başından vurulan kişi ağır yaralandı, 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

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Adana'da başından vurulan kişi ağır yaralandı, 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da temizlik ürünü satılan dükkanda başından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 17 yaşındaki şüpheli, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı; sorgusu sürüyor.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'da temizlik ürünü satılan dükkanda Nurmuhammet Musaoğlu'nu, tabancayla başından vurarak ağır yaralayan A.E. (17), Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Anıl ATAR/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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