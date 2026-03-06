Haberler

Baraka alev alev yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir barakada çıkan yangın, çevredeki ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü ve sebebi araştırmaya başladı.

ADANA'da bir baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir barakada çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edil. Yangının sardığı barakadaki alevler, çevredeki ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan barakaya tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekibi, barakayı kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yeni hava saldırısı

İran'ın vurduğu şehir bu gece çok hareketli! Patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Sergen Yalçın, Okan Buruk'a şans tanımıyor

Beşiktaşlıların içini rahatlatan, G.Saraylıları tedirgin eden gelişme
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu

"Savaşa giriyoruz"un bir diğer yöntemi! Avrupa devi, uçakları gönderdi
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler