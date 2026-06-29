Haberler

Gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedaviye alındı

Gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedaviye alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da ailesiyle piknik yaparken serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki M.S., su altı polisi tarafından kurtarıldı. Kalbi duran çocuk, sağlık ekipleri ve polislerin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

ADANA'da baraj gölünde boğulma tehlikesi geçirip duran kalbi sağlık ekipleri tarafından çalıştırılan 8 yaşındaki M.S., hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki Mangal Park kıyısında meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan M.S., serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan M.S. gözden kayboldu. Ailesinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Gölde arama-kurtarma çalışması başlatan su altı polisi, kısa sürede çocuğa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kalbi durduğu belirlenen M.S.'ye sağlık ekipleri ile dalgıç polisler müdahale ederek kalp masajı yaptı. Dakikalarca süren mücadelenin ardından çocuğun kalbi yeniden çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun ağır belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi

Güzel başlayan düğün kabusa döndü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti

Hem emzirdi hem canlı yayına devam etti
Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı

Özgür Özel’in çorabını görenler bir daha baktı
İsmail Kartal 'Bu sezon bizimle olacaklar' deyip 2 futbolcunun adını verdi

"Bu sezon bizimle olacaklar" deyip 2 futbolcunun adını verdi
Görüntü Rusya'dan! 30 litre benzin almayı başarınca sevinçten havalara uçtular

Görüntü Rusya'dan! Bu sevincin nedeni şaşkına çevirdi
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar

Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu