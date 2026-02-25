Adana'da kaçak 66 milyon makaron ele geçirildi

Haberler

Adana'da düzenlenen operasyonda bir depoda 66 milyon bandrolsüz makaron bulundu. İki zanlıdan biri tutuklanırken, diğerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda 66 milyon bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Yüreğir ilçesindeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste 66 milyon bandrolsüz makaron ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
