Adana'da Bahçeden Top Alan Baba Darbedildi

Adana'da Bahçeden Top Alan Baba Darbedildi
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Adana'da, oğlunun bahçeye kaçan topunu almak isteyen Bayram Uyandı, komşusunun akrabaları tarafından 'taciz' iddiasıyla taş ve sopalarla darbedildi. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADANA'da oğlunun bahçeye kaçan topunu almak isteyen Bayram Uyandı (31), 'taciz' iddiasıyla komşusunun akrabaları tarafından taş ve sopalarla darbedildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, 2 Ağustos'ta saat 12.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Uyandı ailesinin sokakta oynayan çocuklarının topu, iddiaya göre; bir evin bahçesine kaçtı. Çocuklardan A.U.'nun (9) almak istediği topu, ismi öğrenilemeyen kadın komşusu vermedi. Eve dönen A.U., durumu babası Bayram Uyandı'ya anlattı. Uyandı da topu istedi ancak komşusu vermedi. Bahçeye giren Uyandı topu aldıktan sonra evine dönmek istedi ancak kadın da taciz edildiğini öne sürerek bağırdı.

AKRABALARINI ÇAĞIRDI

Bayram Uyandı evine döndükten bir süre sonra komşusunun çağırdığı akrabaları, ellerinde taş ve sopalarla sokağa geldi. Çok sayıda kişi, Uyandı ile kardeşi Yusuf Uyandı'yı (22) dakikalarca darbetti. Uyandı'nın hamile eşi, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Uyandı ailesi evlerine kaçarken, ihbarla gelen polis, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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