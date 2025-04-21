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Adana'da Ayrılmak İsteyen Kız Arkadaşını Bıçakladı, Genç Adam Hayatını Kaybetti

Adana'da Ayrılmak İsteyen Kız Arkadaşını Bıçakladı, Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz ve Nazlısu C. arasında ayrılma nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşünce Mehmet Ayaz hayatını kaybetti, Nazlısu C. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde Mehmet Ayaz (24) ile kendisinden ayrılmak istediği kız arkadaşı Nazlısu C. (17), mezarlık yakınında bıçaklanmış halde bulundu. Ayaz yaşamını yitirirken, yaralanan Nazlısu C. hastanede tedaviye alındı. Nazlısu C. ilk ifadesinde, "Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm" dedi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Kabasakal Mezarlığı yakınında meydana geldi. Pastacı Mehmet Ayaz ile lise öğrencisi kız arkadaşı Nazlısu C. bir süre gezdikten sonra mezarlık yakınlarında otomobili park edip inerek sohbet etmeye başladı. İddiaya göre bu sırada Nazlısu C., Mehmet Ayaz'a ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı.

'BENİ KURTARIN' MESAJI ATMIŞ

Tartışmanın büyümesi üzerine Nazlısu C., bir arkadaşına cep telefonuyla, "Beni kurtarın, polise haber verin. Mehmet beni darbediyor" diye mesaj gönderdi. Olay yerine gelen arkadaşları, çifti göğüslerinden bıçaklanmış yerde yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Mehmet Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan Nazlısu C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayaz'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayda kullanılan bıçak, Mehmet Ayaz'ın yattığı yerin yakınlarında bulundu.

'AYILDIĞIMDA BIÇAKLANDIĞINI GÖRDÜM'

Sağlık durumu iyi olan Nazlısu C., polise verdiği ilk ifadesinde "Gündüz Mehmet ile buluşup gezdikten sonra Kabasakal Mezarlığı yakınlarında araçta sohbet ediyorduk. Ayrılmak istediğimi söylediğimde beni bırakmayacağını söyledi. Tartışma büyüyünce beni bıçakladı. Ayıldığımda ise onun da bıçaklandığını gördüm. Sonra arkadaşlarım ve sağlık ekipleri geldi" dedi.

Bıçağı kullanan kişi ya da kişilerin belirlenebilmesi için olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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