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Adana'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü

Adana'da ayçiçeği tarlaları sarıya büründü
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde açan ayçiçekleri, tarlaları sarı ve yeşil tonlarına boyayarak görsel bir şölen oluşturdu. Dronla görüntülenen manzaralar doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Adana'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak güzel görüntü oluşturdu.

Kentte bazı çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sarıya bürünen bir ayçiçeği tarlası dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
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