Adana'da Aşırı Yağış ve Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Adana'da saatler süren yağış sonrası merkez Çukurova ilçesindeki Güzelyalı Mahallesi 81162 Sokak'ta yol çöktü. Bu sırada 01 AHV 019 plakalı hafif ticari aracıyla sokakta seyir halinde olan Murat Özenir, yaptığı manevrayla çöken alana düşmekten son anda kurtulurken, tekerlerden biri ise çukurda kaldı. Durumu görenler, araçtaki Özenir ile 14 yaşındaki oğlunu çıkardı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Tekeri çukura düşen araç çekiciyle çıkarıldı.

'ÖNLEM ALINMALI'

Murat Özenir, olaya ilişkin açıklamasında, "Bir anda yol çöktü. Manevra yapıp kurtuldum ama tekerim çukura girdi. Yanımda evladım vardı, çok korktum. Allah'tan canımıza bir zarar gelmedi. Burası daha önce de çökmüş, önlem alınması lazım" dedi.

FEKE'YE DOLU YAĞDI

Adana'nın yüksek kesimlerindeki Feke ilçesinde sabah saatlerinde dolu etkili oldu. Uğurlubağ ve Tenkerli mahalleleri kısa sürede beyaza bürüdü. Aniden başlayan dolu nedeniyle, kısa sürede ekili ve dikili alanlar zarar gördü. Bölge halkı özellikle meyve bahçeleri ve sebze ekili bahçelerinin dondan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Haber : Yaşarcan SERİNTÜRK, Ali GÖKDAL - Kamera: ADANA,