Adana'da aşırı sıcaklar nedeniyle yılanlar görülmeye devam ediyor

Adana'da yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle yılanlar görülmeye devam ederken, bir kişinin koluna bilezik gibi sarması dikkat çekti. Saimbeyli ilçesinde yaşayan bir kişi karşısına çıkan kara yılanı eliyle tutarak koluna doladı. Ardından şahıs yılanın büyüklüğünü arkadaşları tarafından çekilen cep telefonu kamerasına gösterdi. Öteyandan Kozan ilçesine bağlı Kuytucak mahallesinde ise tarlada yılanların dansı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Adana'da aşırı sıcaklar nedeni ile son günlerde sık sık yılanların görüldüğü ifade edildi.