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Adana'da asfalt yol çöktü

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Abacı - Güncel
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Adana'da asfalt yol çöktü Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol, çökme meydana gelince ulaşıma kapatıldı Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü.

POZANTI, ADANA (İHA) - Adana'da asfalt yol çöktü

Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol, çökme meydana gelince ulaşıma kapatıldı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı.

Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.

Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.

Adana'da asfalt yol çöktü

Adana'da asfalt yol çöktü

Adana'da asfalt yol çöktü

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Abacı - Güncel

Pozantı, Adana, Güncel, Haberler

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