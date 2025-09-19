Haberler

Adana'da Araç Parkı Nedeniyle Kanlı Kavga: Bir Ölü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıkan komşular arasında, Dalyan Ç. Hakan Akgün'ü 7 kez tabancayla vurarak öldürdü. Akgün, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

ADANA'da komşular arasında araç park etme nedeniyle çıkan kavgada Dalyan Ç. (35), Hakan Akgün'ü tabancayla 7 yerinden vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta komşu olan Hakan Akgün ve Dalyan Ç., iddiaya göre araç park etme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dalyan Ç., belinden çıkardığı tabancayla Akgün'e kurşun yağdırdı. Vücudunun isabet eden 7 kurşunla ağır yaralanan Akgün, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akgün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Akgün'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Dalyan Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

