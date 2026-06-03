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Adana'da apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu çıkarıldı

Adana'da apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu çıkarıldı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosuna giren sansar yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, apartmanın elektrik panosuna giren sansar yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Pınar Mahallesi'ndeki apartmanın bodrum katındaki elektrik panosundan ses duyan apartman sakinleri sansar yavrusunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye ekipleri, sansar yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
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