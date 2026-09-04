Anneyi sopayla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde 25 Temmuz 2025'te annesi Teslime Ç'yi (62) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Oğuz Ç. (28) ile avukatı katıldı. Müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü evde çıkan tartışmada Oğuz Ç'nin sopayla sırtına, omzuna, kafasına, kol ve bacaklarına vurduğu annesinin iç kanama geçirerek ölümüne neden olduğunu belirtti.

Sanığın bu eylemiyle öldürme kastıyla hareket ettiğini bildiren savcı, Oğuz Ç'nin "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık, savunmasında, olay günü tartıştığı annesine sopayla vurduğunu söyledi.

Daha sonra mahalledeki bir esnafın telefonundan sağlık ekibine ulaştığını anlatan Oğuz Ç, "Anneme vurduktan sonra kontrol ettiğimde nefes alıyordu. İlk duruşmada da belirttiğim gibi bu olay, 11 yaşındayken yaşadığımız bir konu sebebiyle gerçekleşti. Çok pişmanım. Annemi öldürmek istemedim. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Oğuz Ç. hakkında "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA