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Adana'da anız yangını belediyenin atık deposuna sıçradı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait atık deposuna sıçradı. İtfaiye ekiplerinin üç saat süren çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde anızdan belediyenin atık deposuna sıçrayan yangın söndürüldü.

Yenimahalle Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait atık deposuna sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ile arazöz, iş makinesi ve polis sevk edildi.

İtfaiyenin yaklaşık üç saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Belediyesi İtfaiye Güncel Seyhan Çevre Yaşam adana

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