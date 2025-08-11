Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Vurdu

ADANA'da belediye su ve kanalizasyon idaresine ait şantiyede amir olarak görev yapan Taner Akkök'ün, tabancayla vurduğu kanalizasyon işçisi Ahmet A. ile kendisinden izinsiz depodan malzeme aldığı için tartıştığı ortaya çıktı. Tutuklanan Akkök ifadesinde, "Bana çalışanların yanında hakaret etti. Bir anlık sinirle vurdum" dediği belirtildi.

Olay, 8 Ağustos saat 16.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki belediyeye ait şantiyede meydana geldi. Görevli amir Taner Akkök ve kanalizasyon işçisi Ahmet A. arasında şantiyede tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Akkök, Ahmet A.'yı ruhsatsız tabancayla ayağından vurdu. Ahmet A. yere yığılırken, Akkök ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A., tedavisinin ardından taburcu edildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Taner Akkök'ü gözaltına aldı.

'BİR ANLIK SİNİRLE VURDUM'

Emniyete götürülen Taner Akkök'ün, yaraladığı Ahmet A. ile depodaki bazı malzemeleri izinsiz alması nedeniyle tartıştığı ortaya çıktı. Taner Akkök'ün cep telefonuyla arayıp, "Neden benden habersiz malzemeleri aldın?" dediği, Ahmet A.'nın ise "Ben görevimi yapıyorum. Senden neden izin alacağım?" diyerek cevap verince tartışmanın çıktığı belirtildi. Akkök ifadesinde, "Bana çalışanların yanında hakaret etti. Bu nedenle bir anlık sinirle vurdum" dediği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taner Akkök, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.