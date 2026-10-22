Adana'da amcasını ve 2 kuzenini bıçakla yaralayan sanık 12 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu amcasını ve 2 kuzenini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suphi Y. (32) ile müşteki amcası Osman Y. (58), kuzenleri Hasan Y. (26) ve Hüseyin Y. (21) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, taraflar arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Suphi Y'nin 26 Nisan'da alkollü bir şekilde amcasının Barbaros Mahallesi'ndeki evine gittiğini anlatan savcı, ikametgahta karşılıklı küfürleşme sonrası kavganın çıktığını ifade etti.

Savcı, kavgada Suphi Y'nin amcası Osman Y'yi bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığını söyledi.

Sanığın kavgayı ayırmak isteyen kuzenleri Hasan Y. ve Hüseyin Y'yi de basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladığını anlatan savcı, sanığın üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve 2 kez "basit yaralama" suçlarından 9 yıl 8 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Suphi Y. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müştekileri ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve 2 kez "basit yaralama" suçlarından 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA