Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da amcasını ve 2 kuzenini bıçakla yaralayan sanık 12 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu amcasını ve 2 kuzenini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu amcasını ve 2 kuzenini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık, 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suphi Y. (32) ile müşteki amcası Osman Y. (58), kuzenleri Hasan Y. (26) ve Hüseyin Y. (21) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, taraflar arasında aile içi anlaşmazlık nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Suphi Y'nin 26 Nisan'da alkollü bir şekilde amcasının Barbaros Mahallesi'ndeki evine gittiğini anlatan savcı, ikametgahta karşılıklı küfürleşme sonrası kavganın çıktığını ifade etti.

Savcı, kavgada Suphi Y'nin amcası Osman Y'yi bıçakla hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığını söyledi.

Sanığın kavgayı ayırmak isteyen kuzenleri Hasan Y. ve Hüseyin Y'yi de basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaraladığını anlatan savcı, sanığın üzerine atılı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve 2 kez "basit yaralama" suçlarından 9 yıl 8 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık Suphi Y. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müştekileri ve avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve 2 kez "basit yaralama" suçlarından 12 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor

İmza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın doktor, hastanede yaşadığı olaya isyan etti: Bir türlü inandıramıyoruz

Hastanede kadın doktoru isyan ettiren olay: İnandıramıyoruz

'Yetişmez' diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi

"Yetişmez" diyenlere inat başardı! Artık bir servetin sahibi
Kadınları rahatsız eden Rus turiste meydan dayağı

Rus turiste sokak ortasında meydan dayağı
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor

Cebinde 400 bin lirası olanlar yaşadı
İran Basra Körfezi'nde 4 gemiyi aynı anda vurdu! Devrim Muhafızları'ndan ABD üslerine uyarı

İran 4 gemiyi aynı anda vurdu! Gemiler hâlâ yanıyor
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk

Piyasaların beklediği faiz kararı belli oldu! 9 ay sonra bir ilk
3 gündür aranan 17 yaşındaki Hatice Ennur bulundu! Staj günü babasının aracından inip kaybolmuştu

Babasının arabasından inip kaybolmuştu! 3 gün sonra bulundu