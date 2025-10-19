Adana'da Alışveriş Merkezinde Kavga: Güvenlik Görevlileri Müdahale Etti

ADANA'da bir alış veriş merkezinde iki grup arasında çıkan kavga, güvenlik görevlileri ve vatandaşların müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin teras katında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yaşanan arbede çevredeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olay, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Kavga anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: Serhat GÜLER-Kamera: ADANA,